Dieselskandal: Was Stadlers Geständnis für Martin Winterkorn bedeutet

Rupert Stadler ist dann mal weg. Sollte der frühere Audi-Chef dank seines Geständnisses vor dem Landgericht München II demnächst ein freier Mann sein, will er auf dem Jakobsweg ins spanische Santiago de Compostela pilgern. Ob der 60-Jährige damit Buße tun will für seine Verfehlungen im Dieselskandal, ob die Wallfahrt eine Danksagung für ein glimpfliches Ende seines Verfahrens sein wird oder ob er bloß wandern will, um den Kopf frei zu kriegen, das hat er nicht verraten. Doch der Jakobsweg soll – so viel steht fest – nach Razzien in Stadlers Haus und Büro, nach Untersuchungshaft und jahrelangem Prozess ein Schlussstrich sein.