Krise in China, USA und Europa Wie viele Stellen kann sich VW in Deutschland noch leisten?

Verladung von Volkswagen-Modellen am Hamburger Hafen. Der Konzern wird seine Autos in vielen Teilen der Welt immer schlechter los.

Der Volkswagen-Konzern kann sich die vielen Stellen in Deutschland nur leisten, wenn er in anderen Regionen der Welt gut verdient. Doch weder in China, noch in USA oder Europa läuft es rund.