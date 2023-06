DB Cargo Problemfall DB Cargo: „No Party“

Sigrid Nikutta liebt den schrillen Auftritt. Aber auf diesen hätte sie wohl gerne verzichtet. Anfang Mai umgreift die Chefin von DB Cargo auf der Logistikmesse in München einen grünen Miniaturcontainer. Er symbolisiert die Vereinigung der europäischen Güterbahnen; Nikutta ist gerade zu deren Cheflobbyistin ernannt worden. Ein schöner Anlass, um sich feiern zu lassen. Eigentlich. Doch Nikutta versagt die Stimme. „Ich werde in Brüssel für alle Güterbahnen kämpfen“, versucht sie ins Mikrofon zu rufen, doch ihre Worte sind so leise und heiser gesprochen wie nach einem Festivalbesuch. Jedes Wort fällt ihr schwer. „No Party“, sagt sie noch und lächelt gequält.