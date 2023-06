Fertighausbauer als Opfer der Immobilienkrise „Der Markt hat den tiefsten Punkt noch nicht erreicht“

So schön wie der Name sind die Eigenheime von Davinci Haus aus dem 300-Einwohner-Dorf Elben im Westerwald. Die Homepage zeigt bodenverglaste Bungalows mit großzügigem Pool. Oder Konstruktionen aus weißem Fachwerk mit mehr Glas als Außenwand. „Selten weniger als 700.000 Euro, häufig mehr als eine Million Euro“ haben die Kunden für die High-end-Häuser in Skelettbauweise bezahlt, sagt Klaus Ortmüller. Zu rund 40 von ihnen hat der Insolvenzrechtler Kontakt. Deshalb weiß er, „wie verzweifelt manche jetzt sind“.