Flugbranche Die Airlines jubeln – aber wie lange noch?

Schwer zu sagen, was Carsten Spohr kurz vor Ostern zu diesem Auftritt verführte. Vielleicht das Belle-Époque-Dekor der Brüsseler Eventhalle Concert Noble, wo der Lufthansa-Chef beim Frühjahrstreffen des europäischen Airlineverbands A4E das Führungspersonal seiner Konkurrenten traf. Vielleicht das Hochgefühl nach drei Jahren Coronakrise, die wirtschaftliche Erholung, der aktuelle Boom des Luftverkehrs. Auf jeden Fall präsentierte sich Spohr an diesem Nachmittag gegen sein CEO-Naturell als unbändiger Optimist – während der sonst so großmäulige Ryanair-Boss Michael O’Leary den Skeptiker gab.