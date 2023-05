Reisebranche „KI liefert bald bessere Beratung als Menschen“

WirtschaftsWoche: Herr Fogel, wohin geht die Reise im Reisegeschäft? Liegt TUI-Chef Sebastian Ebel richtig – oder doch eher Ryanair-CEO Michael O’Leary?

Glenn Fogel: Was meinen Sie? Beide sind sehr optimistisch.



Herr Ebel erwartet einen anhaltenden Aufschwung, vor allem im Premiumgeschäft. Mister O’Leary glaubt, dass der Boom nur kurzfristig ist.

(Lacht) Okay, dann sehe ich es wie keiner von beiden. Ich bin dankbar, dass die Pandemie nach drei Jahren hinter uns liegt. Und blicke mit Zuversicht auf unser Geschäft. Wir haben im ersten Quartal 2023 weltweit gut 274 Millionen Übernachtungen vermittelt, ein Viertel mehr als im gleichen Zeitraum 2019, also vor Corona. Und die Aussichten sind gut, weil die Menschen reisen wollen und seit Jahrzehnten einen wachsenden Teil ihres Einkommens fürs Reisen ausgeben.