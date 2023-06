SAP-Chef Christian Klein „Mein Kennenlernen mit Hasso war weniger nett“

WirtschaftsWoche: Herr Klein, vor zweieinhalb Jahren haben Sie große Investitionen in die Cloud angekündigt. Der Aktienkurs rauschte damals in den Keller. SAP verlor 30 Milliarden Euro an Wert. Haben Sie seither je an sich gezweifelt?

Christian Klein: Gezweifelt wäre zu viel gesagt. Aber berührt hat es mich schon. Es gab damals nicht nur Rückenwind für unser Vorhaben. Und die Lage insgesamt war angespannt. Auf Putins Krieg gegen die Ukraine haben wir mit dem Ausstieg aus unserem Russlandgeschäft reagiert. Die Lieferketten waren brüchig. Die Inflation zehrte an den Margen. Das alles konnten wir nicht einkalkulieren, als wir Ende 2020 den Umbau präsentierten. Aber ich war immer davon überzeugt, dass der Weg richtig ist. Für uns. Und für unsere Kunden.