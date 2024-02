Noch made in Germany. Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt vor einem seiner Module.

Gunter Erfurt, Chef der Solarfirma Meyer Burger, fordert Subventionen gegen Konkurrenz aus China. Sonst müsse er sein Werk in Sachsen dichtmachen. Mit seinen Drohungen prägt Erfurt das Bild der gesamten Branche. Was treibt ihn an?