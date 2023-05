Schwache Stromleitungen Deutschlands Stromnetz droht mit all den Wärmepumpen der Kollaps

Hunderttausende Wärmepumpen, unzählige Wallboxen für Elektroautos und dazu die schöne neue Solaranlage auf dem Hausdach. Stück für Stück wird deutlich, was passieren muss, um all diese Geräte in das Stromnetz zu integrieren und zu verknüpfen – und zwar so, dass die Energieversorgung in Deutschland tatsächlich neu und vor allem stabil aufgestellt ist.