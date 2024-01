2023 wurden in Deutschland mehr als eine Million neue Solaranlagen auf Hausdächern installiert, mehr als je zuvor. Und für 2024 rechnet der Bundesverband Solarwirtschaft aufgrund einer repräsentativen Umfrage unter Immobilienbesitzern mit mehr als 1,5 Millionen neuen Kunden.

Enerix ist eine der größten Solaranlagen-Installationsketten des Landes. Hier spricht ihr Chef, Peter Knuth, über den nachlassenden Solar-Boom in Deutschland, wie europäische Hersteller gegen chinesische Billig-Anbieter bestehen könnten, und was ihn an Solar-Start-ups nervt.