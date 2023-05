Innenstädte „Selbst in guten Lagen tauchen Anbieter auf, die man bislang nur vom Stadtrand kannte“

Bei den Kunden scheint das Konzept anzukommen. Zur Eröffnung am 11. Mai schieben sich reihenweise Outdoorfreaks durch den Laden, vorbei an Schlaf- und Rucksackkollektionen. Familien inspizieren Fahrradanhänger, Wanderer das passende Schuhwerk für den nächsten Trip in die Berge.