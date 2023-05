Aktivistischer Investor „Die Zeit spielt gegen Brenntag“

Der Chemikalienhändler Brenntag besteht aus zwei großen Geschäftsbereichen: „Specialties“ und „Essentials“. In ersterem vertreibt Brenntag Spezialchemikalien, in zweiterem chemische Grundstoffe – fraglich ist, ob das auch in Zukunft so bleibt. Mit der britischen PrimeStone Capital und der amerikanischen Engine Capital fordern derzeit gleich zwei aktivistische Investoren die Aufspaltung des Konzerns. Die Investoren wollen damit den Verlust von Marktanteilen eindämmen, die Rentabilität verbessern und den Aktienkurs beleben.