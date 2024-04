Batteriekonzern Vartas erwartbarer Absturz

2017 brachte Tojner das Unternehmen an die Börse. Jahrelang machte das Unternehmen nur durch Erfolgsmeldungen auf sich aufmerksam. Beispiel Hörgerätebatterien: 2003 kam Varta hier nur auf einen minimalen Marktanteil. 2016 gehörte das Unternehmen dann zu den weltweit größten Anbietern. Weiter ging es mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien der Spitzenklasse, die in kabellosen Ohrhörern zum Einsatz kommen. Vartas Batterien waren besser als die der Konkurrenz und so wurde das Unternehmen mit Sitz in Ellwangen auch exklusiver Lieferant für Apples Ohrhörerserie Airpod Pro1. Wie viel Prozent des Varta-Umsatzes im ertragreichsten Segment „Lithium-Ionen und Mikrobatterien“ auf Apple zurückging, hat das Unternehmen nie verraten. Analysten schätzen, dass der Anteil bei rund 60 Prozent gelegen haben dürfte, Apples Anteil an Vartas Gewinn aber noch deutlich höher lag.