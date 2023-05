„Die Plastiksucht“ Abfall im Eimer

Der Kampf gegen den Plastikmüll beginnt auch in einem kleinen buddhistischen Tempel in der thailändischen Provinz Rayong. Es ist still, Kerzenlicht flackert vor Buddha-Statuen, feine Rauchschwaden und der Duft von Räucherstäbchen hängen in der Luft. Ein paar ältere Damen und Herren sind zum Beten gekommen. Sie knien auf den Fliesen. Einige von ihnen haben Getränkeflaschen und Kaffeebecher dabei.