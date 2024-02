Schwerstarbeit: Bayer-CEO Bill Anderson (Bild) will den Konzern radikal umbauen. Ein Bayer-Pensionär berichtet aus der Erfahrung, warum das dringend nötig ist.

Klaus Grohe hat für Bayer ein wichtiges Medikament erfunden – und musste dennoch jahrzehntelang um Anerkennung kämpfen. Sein Fall, meint Grohe, stehe stellvertretend für all das, was bis heute schiefläuft in Leverkusen.