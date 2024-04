BASF-Gelände in Ludwigshafen: Der weltweit erste elektrisch beheizte Steamcracker-Ofen wurde in Betrieb genommen.

Mithilfe elektrisch betriebener Öfen will die Chemiebranche ihre Emissionen in Zukunft drastisch reduzieren. Eine Demonstrationsanlage in Ludwigshafen soll nun zeigen, ob das geht.