Matthias Berninger bei Bayer Der Grüne im Dienste des Glyphosatkonzerns

Der Teilnehmerausweis von der Frühjahrstagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds baumelt Matthias Berninger noch um den Hals, als er an einem Dienstag im April die Konzernrepräsentanz von Bayer in Washington, D. C., betritt. Die globalen Finanzinstitutionen tagen nur wenige Kilometer entfernt an der Pennsylvania Avenue, es geht dort um die ganz großen Fragen: Wohin entwickelt sich die Konjunktur? Wie wächst die postfossile Wirtschaftswelt?