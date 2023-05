Neues Panzerwerk Warum Rheinmetall eine Fabrik in der Ukraine baut

Einen seiner größten Fans hat Rheinmetall-Chef Armin Papperger derzeit in der Ukraine: Für den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba ist der Düsseldorfer Rüstungs- und Technologiekonzern nicht weniger als „eine Art Titan der Rüstungsindustrie in Europa und wahrscheinlich in der Welt“. So jedenfalls lobte der Politiker das Unternehmen in einem Gespräch mit der „Welt“.