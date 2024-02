So sehen Vergangenheit und Gegenwart aus: Hochöfen im Thyssenkrupp-Stahlwerk Duisburg-Bruckhausen. Die Gretchenfrage lautet: Wie viel Stahl soll hier in Zukunft noch erzeugt werden?

Wie viel Stahl will Thyssenkrupp künftig erzeugen? Was heißt das für Mitarbeiter? Im April soll ein Konzept vorliegen. Bis dahin wird Duisburg zur Hochburg der Unternehmensberater – was eher kein gutes Zeichen ist.