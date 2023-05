Wasserstoffflugzeuge Wolkenkuckucksflieger

Alain de Zottis Laune ist wetterbeständig. Mag der böige Wind dem Airbus-Manager am Flughafen Toulouse auch permanent Regen auf die knallgelbe Jacke treiben – er demonstriert gestenreich, was es mit diesem besonderen A380 und der Beschriftung „Nur nachhaltiges Flugbenzin an Bord“ auf sich hat. In den Flügeltanks des Jets stecke Biokerosin, sagt de Zotti, der als Chefingenieur klimaneutrale Antriebe erprobt.