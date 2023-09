Wohnungsbau-Gipfel „Wir können nicht alle Wohnungen so bauen, dass man dort lebenslang leben kann“

Der Wohnungsbau in Deutschland befindet sich in einer Krise.

Am 25. September ist Wohnungsbau-Krisengipfel mit Olaf Scholz. Im Interview sagt Baupräsident Peter Hübner ungewohnt offen, was er von dem Treffen erwartet – und was den Absturz des Wohnungsneubaus wirklich stoppen könnte.