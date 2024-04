Intel-Chef Pat Gelsinger will Intel als führenden Auftragsfertiger der westlichen Welt etablieren. Die Frage ist, wie viel Zeit ihm dafür bleibt.

Intel will zum Auftragsfertiger der westlichen Welt aufsteigen: eine riskante Wette mit ungewissem Ausgang. Denn die Konkurrenz zieht an Intel vorbei. Sind die Steuermilliarden für die Fabriken in Magdeburg gut angelegt?