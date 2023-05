Künstliche Dominanz Microsoft will das IT-Spiel der Zukunft beherrschen

Anfang 2007 macht auf dem Microsoft-Campus in Redmond ein Gerücht die Runde. Amazon-Gründer Jeff Bezos, so heißt es, buhle um Satya Nadella, eine der damals größten Zukunftshoffnungen im Reich von Konzernchef Steve Ballmer. Ballmer, damals schwer unter Druck, weil Microsoft alt und schockstarr wirkt, während Google und Amazon sich rasend entwickeln, bestellt Nadella zum Gespräch. Und offeriert ihm den attraktivsten Job und zugleich „die größte Herausforderung, die Microsoft zu vergeben hat“: Der Umworbene soll die Schmach wettmachen, dass Microsofts Suchmaschine der von Google gnadenlos unterlegen ist. Ballmer, so erinnert sich Nadella später, habe ihn außerdem gewarnt: „Wenn du scheiterst, gibt es keinen Fallschirm.“ Dennoch willigt Nadella ein. Es ist die wichtigste Entscheidung seiner Karriere. Sie führt ihn bis an die Spitze des Softwarekonzerns. Auch wenn er seine ursprüngliche Mission bis heute nicht erfüllt hat.