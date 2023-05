Porträt Kurt Zech „Ich arbeite gerne, bis ich 90 bin“

Wer auf der Mipim in Cannes den besonderen Auftritt sucht, baut keinen Stand im Kongress-Palais auf und unterhält auch keinen Pavillon an der Croisette-Promenade. Um wirklich aufzufallen, führt kein Weg am Yachthafen vorbei, der für je eine Woche im Jahr zum Top-Areal der wichtigsten Immobilienmesse Europas zählt. Dicht an dicht dümpeln hier die Boote, sortiert nach finanzieller Kraft. Innen, wo das Rangieren kompliziert ist und Kollisionen wahrscheinlich sind, liegen die kleinen Kähne. Die größeren ankern am Kai außen.