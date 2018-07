Nach 17 Jahren im Amt: Münchner-Rück-Finanzchef Jörg Schneider geht Ende des Jahres

Der Betriebswirt und Jurist feiert im September seinen 60. Geburtstag. Schneider hat sein ganzes Arbeitsleben bei der Münchener Rück verbracht. Im Jahr 2000 stieg er in den Vorstand auf, seit 2001 führt er das Finanzressort. Schneider gehe auf eigenen Wunsch, hieß es in der Mitteilung. Bei der Münchener Rück werden Vorstandsverträge vom 60. Lebensjahr an nur noch jährlich verlängert.