Nach Abstimmung: Sloweniens EZB-Posten bleibt weiter offen

LjubljanaSlowenien kann sich nicht auf einen Kandidaten für die Vertretung des Landes im wichtigen EZB-Rat einigen. Das Parlament in Ljubljana stimmte am Dienstag dagegen, Vize Primoz Dolenc an die Spitze der slowenischen Notenbank zu befördern. Damit wäre ein Sitz im EZB-Rat verbunden gewesen.