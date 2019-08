Nach Absturz der Rakete „Vega“: Steigende Prämien für Raumfahrtversicherungen erwartet

London, Frankfurt Die Raumfahrt ist für die Versicherer ein Verlustgeschäft – das war schon vor dem jüngsten Absturz der „Vega“-Rakete mit einem Militärsatelliten der Vereinigten Arabischen Emirate an Bord so. Mit rund 400 Millionen Dollar ist der Schaden der höchste, der je für einen Unfall in der Raumfahrt fällig wurde. Das könnte zu einem Umdenken in der Branche führen, in der die harte Konkurrenz seit Jahren die Preise drückt. „Raumfahrt-Versicherer haben innerhalb eines Jahres zwei Großschäden zu verkraften gehabt, die die Prämieneinnahmen des ganzen Jahres übersteigen“, sagt Nick Brown, der Chef von Global Aerospace. Hinter dem Raumfahrt-Konsortium stehen Munich Re und Berkshire Hathaway.