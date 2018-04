Nach Chefwechsel: Aktionäre von General Electric waren auf das Schlimmste gefasst – und wurden positiv überrascht

„Wir wollen das Vertrauen der Aktionäre zurückgewinnen“ sagte Flannery am Freitag in der Telefonkonferenz mit Analysten. „Das erste Quartal ist ein Schritt vorwärts darin, unseren Plan für 2018 umzusetzen“, kommentierte der Vorstandsvorsitzende das Ergebnis. Er bekräftigte, dass er dieses Jahr zwei Milliarden Dollar einsparen will und dass er Unternehmenssparten im Wert von bis zu zehn Milliarden Dollar verkaufen will.