Nach dem Brexit: Bank of England hilft Finanzinstituten mit dem Brexit zurechtzukommen

Der EU-Austritt der Briten steht im März 2019 an. Daran schließt sich eine Übergangsperiode bis Ende 2020 an. In der Zeit muss sich Großbritannien an EU-Regeln halten, bewahrt sich dafür aber den Zugang zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. In vielen Geldinstituten war Unsicherheit aufgekommen, da die Übergangszeit noch nicht in trockenen Tüchern ist, solange nicht alle Staaten die Übereinkunft zwischen der EU und Großbritannien ratifiziert haben. Dies dürfte erst im Herbst der Fall sein.