Nach dem Brexit: Das Englisch der Luxemburger Banker ist zu schlecht

Ein möglicher Grund: Luxemburg rekrutiert traditionell viele Finanzmitarbeiter aus den Nachbarländern Frankreich und Belgien. Für die Londoner Geldhäuser ist das ein Problem. Die Luxemburger Finanzexperten sprechen bei weitem besser Französisch als Englisch. Und auch der Nachwuchs wird das nicht ändern. Personalvermittler haben in der Vergangenheit vor allem französische Absolventen rekrutiert, die in Frankreich keinen Job gefunden hatten, der ihren Ansprüchen entsprach. Zum einen geht es mit der französischen Finanzbranche wieder aufwärts, was die Arbeit der Recruiter erschwert. Zum anderen sprechen die Franzosen oft noch schlechteres Englisch als die Luxemburger. „Das Recruitment in Frankreich ist schwierig”, sagt Jean-Francois-Marliere, Gründungsmitglied von Marliere & Gerstlauer Executive Search in Luxemburg. „Wir haben zuletzt in Paris nach jemandem für den Posten eines Vermögensplaners gesucht“, erinnert er sich. „Die Kandidaten, die wir gefunden haben, waren hochqualifiziert, aber ihr Englisch war so gut wie nicht vorhanden.”