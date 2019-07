Nach dem EZB-Zinsentscheid: EZB-Beobachter senken ein weiteres mal ihre Inflationsprognosen

Im April hatten sie noch 1,4 Prozent vorausgesagt. Für 2020 setzten sie ihre Prognose auf 1,4 von zuvor 1,5 Prozent herab. Die Experten hatten ihre Vorhersagen zur Inflation bereits in der April- und in der Januar-Umfrage gesenkt. Für 2024 erwarten sie lediglich eine Rate von 1,7 Prozent. Damit würde die EZB auch in fünf Jahren ihr Ziel einer Teuerung von knapp unter zwei Prozent, das sie als Optimalwert für die Wirtschaft anstrebt, nicht ganz erreichen.