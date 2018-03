Nach dem Verkauf: Bessere Aussichten für die HSH Nordbank

Am Mittwoch hatten die Mehrheitseigentümer Hamburg und Schleswig-Holstein den Deal bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Kiel besiegelt. Damit wird erstmals in Deutschland eine Landesbank privatisiert: Die in der Finanzkrise in schwere Not geratene HSH soll 15 Jahre nach ihrer Gründung an ein Konsortium um die US-Finanzinvestoren Cerberus und J.C. Flowers verkauft werden.