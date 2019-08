Nach Fed-Zinsentscheid: Chinas Zentralbank lockert Geldpolitik nicht

Shanghai Die chinesischen Zentralbank hat ihre Geldpolitik ungeachtet der Zinssenkung der amerikanischen Fed nicht gelockert. Sie griff am Donnerstag nicht in den Markt ein und betonte, die Versorgung der Banken mit Geld sei „angemessen groß“. Seit 2015 hat sie ihren Leitzins nicht mehr gedrückt, während die US-Notenbank Fed am Mittwochabend erstmals seit einem Jahrzehnt das Niveau senkte.