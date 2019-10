Nach Finanzspritze: WeWork will offenbar rund ein Drittel der Belegschaft entlassen

Der amerikanische Bürovermieter WeWork setzt einem Medienbericht zufolge nach einer Finanzspritze durch den japanischen Technologieinvestor Softbank zum Job-Kahlschlag an. Das US-Unternehmen will im Rahmen eines Umstrukturierungsplans bis zu 4000 Mitarbeiter entlassen, wie die „Financial Times“ (FT) am Mittwoch berichtet. Das wäre etwa rund ein Drittel der globalen Belegschaft. Der Schritt war erwartet worden.