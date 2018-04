Nach Führungswechsel: Bonitätswächter überprüfen Deutsche Bank auf Herabstufung

Nach dem Führungswechsel fürchten die Experten von S&P, dass sich die Sanierung des größten heimischen Geldhauses noch länger als erwartet hinziehen könnte oder dass der Umbau noch teurer als erwartet ausfällt. Zwar erkennen die Bonitätswächter an, dass auch andere europäische Geldhäuser wie die Commerzbank, Credit Suisse, die Royal Bank of Scotland oder die britische Großbank Barclays ebenfalls noch in der Umbauphase stecken.