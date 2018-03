Nach Gerichtsurteil: Gazprom will Gasliefervertrag mit Ukraine auflösen

MoskauDer russische Staatskonzern Gazprom hat Schritte zur Auflösung eines Vertrags zur Lieferung von Erdgas an die Ukraine unternommen. Gazprom habe beim internationalen Schiedsgericht in Stockholm ein Verfahren zur Beendigung des Vertrags mit der ukrainischen Naftogaz eingeleitet, sagte der stellvertretende Vorstandschef Alexander Medwedew am Samstag.