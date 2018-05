Nach Gewinnzahlen: Wiener Bank Bawag will Einkaufstour fortsetzen

Bis Ende 2020 will die Bawag mehr als zwei Milliarden Euro erwirtschaften, die für Investitionen in organisches Wachstum sowie in Zukäufe gesteckt werden sollen. Sollte das Kapital nicht benötigt werden, sei auch die Ausschüttung von Sonderdividenden oder die Verwendung für einen Aktienrückkauf denkbar, hieß es. Grundsätzlich sollen die Aktionäre eine Dividendenausschüttung in Höhe von 50 Prozent des Nettogewinns erhalten, wie Bank frühere Angaben bekräftigte.