Nach Hackerangriff Alle Funke-Tageszeitungen erscheinen bald wieder regulär

Nach Funke-Angaben erscheint die „Berliner Morgenpost“ bereits wieder im Regelumfang. Das „Hamburger Abendblatt“ sei am Samstag mit 48 Seiten erschienen, wenn auch ohne die Regionalausgaben. Für die Titel in Nordrhein-Westfalen produziere die Mediengruppe inzwischen wieder fast 30 unterschiedliche Lokalausgaben. Auch in anderen Regionen steige der Anteil der Lokalteile.