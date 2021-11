Nach KKR-Angebot: Vivendi will sich nicht von Telecom-Italia-Anteil trennen

Großaktionär Vivendi hält trotz des 33 Milliarden Euro schweren Übernahmegebots durch den US-Finanzinvestor KKR an Telecom Italia fest. Es gebe keine Pläne, die Beteiligung zu verkaufen, teilte der französische Medienkonzern am Dienstag mit, der rund 24 Prozent an Telecom Italia besitzt. Man sei ein langfristig orientierter Investor.