Nach Lagarde-Erklärung: Weidmann – Geldpolitik nicht mit Klimazielen überfrachten

Die Bundesbank habe aber durchaus Möglichkeiten, innerhalb ihres geldpolitischen Auftrags einen grünen Wandel im Finanzsystem zu unterstützen, sagte Weidmann. So sei sie in nationalen und internationalen Gremien aktiv, die sich dies zum Ziel gesetzt hätten. Zudem habe sie im Rahmen der Verwaltung von Pensions-Portfolios bereits mehrere Vorhaben unterstützt, Anlagepolitik an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten.