Nach Milliarden-Pleite bei Bremer Bank Greensill-Insolvenzverwalter überweist 700 Millionen Euro

Trotz der bereits erfolgten beziehungsweise angekündigten Abschlagszahlungen dürften sich die Aufräum- und Verwertungsarbeiten bei Greensill noch über Jahre hinziehen. „Diese komplexen Insolvenzverfahren dauern in der Regel mehrere Jahre“, hatte Insolvenzverwalter Frege der WirtschaftsWoche bereits kurz nach Eröffnung des Verfahrens gesagt. „Ich gehe davon aus, dass dieses Verfahren zwischen fünf und zehn Jahren andauern wird.“ Mehr als 80 Spezialisten aus den Bereichen des internationalen Finanzrechts und der Wirtschaftsprüfung seien in die Recherchen und Verhandlungen rund um Greensill involviert.



