Nach Privatisierung: HSH Nordbank will Schiffskredite anderer Banken kaufen

Am lange kriselnden Schiffsmarkt gebe es zudem Zeichen einer Erholung. „Ich erwarte, dass unser internationales (Schiffs-) Geschäft immer wichtiger wird, denn in Deutschland gibt es nicht so viele bankfähige Transaktionen.“ Beobachter gehen davon aus, dass die Musik etwa in Singapur oder Griechenland spielen könnte. „Ich habe noch nie einen Zeitraum erlebt, in dem so viel Qualitätsportfolio zum Verkauf stand“, sagte Nieswandt.