Nach schärferen Kapitalregeln: Öffentliche Banken mahnen Regulierungsphase an

Frankfurt/MainDie öffentlichen Banken haben nach der Einigung auf international schärfere Kapitalregeln („Basel IV“) eine Regulierungspause gefordert. Nach den umfangreichen Maßnahmen der vergangenen zehn Jahre sei es nun an der Zeit, über die Zukunft des Bankgeschäfts nachzudenken, sagte Johannes-Jörg Riegler, Präsident des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) am Mittwoch in Frankfurt.