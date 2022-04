Nach Teilrückzug von Cerberus: Investoren steigen bei Deutscher Bank und Commerzbank aus

Die einzigen Aktionäre, die Beteiligungen an den beiden deutschen Großbanken in dieser Größenordnung gemeldet haben, sind die US-Fondsgesellschaften Blackrock und Capital Group, der Initiator des EuroPacific Growth Fund. Sie hielten zuletzt jeweils gut fünf Prozent. Das Kapital von Blackrock steht allerdings überwiegend in börsengehandelten Indexfonds (ETF), deren Investments an große Börsenindizes gekoppelt sind.