Nach Übernahme: Schweizer Bank Vontobel erhöht Ziele für 2020

Das Institut hatte angekündigt, die Privatbank Notenstein La Roche für 700 Millionen Franken von der Raiffeisengruppe zu übernehmen. Damit holt das Institut Kundengelder von 16,5 Milliarden Franken an Bord und verringert den Abstand zu größeren Konkurrenten in der Branche. In den aktuellen Halbjahreszahlen ist der Zukauf noch nicht enthalten.