Nach Unruhen: Fitch senkt Rating für Hongkong

In Hongkong widersprach Regierungschefin Carrie Lam den Fitch-Experten. Sie teile deren Einschätzung nicht, sagte sie. Am Wochenende werden in Hongkong weitere Massenproteste erwartet. Demonstranten planen, Verkehrsverbindungen zum Flughafen zu stören. Ihnen reicht die von Lam in dieser Woche bekanntgegebene Rücknahme des umstrittenen Auslieferungsgesetzes als Entgegenkommen nicht aus.