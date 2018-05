Nach US-Ausstieg aus Atomabkommen: DZ-Bank setzt alle Iran-Zahlungsgeschäfte aus

FrankfurtDie genossenschaftliche DZ-Bank will alle ihre Zahlungsgeschäfte mit Bezug zum Iran aussetzen. „Wir werden unsere ausländischen Zahlungstransaktionen mit Bezug zum Iran ab 1. Juli vollständig aufheben“, sagte ein Banksprecher am Freitag. Die DZ-Bank in Frankfurt ist das Zentral-Institut des Volks- und Raiffeisenbanksektors und gehört zu den größten deutschen Banken.