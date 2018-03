Nach US-Investorenklage: Credit Suisse weist Täuschungsvorwürfe zurück

Bei dem US-Verfahren geht es um Aktien-Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipts, ADR), die eine außerbörsliche Alternative zum Handel von ausländischen Unternehmen am US-Kapitalmarkt darstellen. In der Schweizer „SonntagsZeitung“ kündigte jedoch ein Anwalt einer Liechtensteiner Kanzlei Klagen auch im Namen von Aktionären in Europa an. „Wir werden demnächst einen Aufruf an Credit-Suisse-Anleger starten“, sagte der Jurist dem Blatt. Die Bank zeigte sich unbeeindruckt. Die Aufsichtsbehörden hätten alle Überprüfungen in dem Fall ohne Folgen eingestellt, hieß es von der Credit Suisse.