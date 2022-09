Nachfolge für das 9-Euro-Ticket Ab diesen Preisen steigen die Menschen auf die Bahn um

Wäre ein Entlastungspaket mehrheitlich für Bestandskunden gedacht, wären die 69 Euro für viele attraktiv und die Finanzierung vergleichsweise günstig – wenn das Thema Verkehrswende und Verlagerung auf den ÖPNV weiter vorangetrieben werden soll, sollte das Ticket unter 50 Euro liegen. Sobald die Zahl Fünf vorne steht, führt das laut den Befragungen zu einem deutlichen Abfall der Kaufbereitschaft. In diesem Sinne würden dann durchaus wohl auch die 365-Euro-Tickets als Variante Wirkung zeigen, wie sie jetzt etwa einzelne Regionen in Niedersachsen einführen.



