Nachhaltigkeit Deutsche-Bank-Mitarbeiter sollen Klima schützen und weitgehend auf Flüge verzichten

Die Deutsche Bank will bei Dienstreisen innerhalb Deutschlands ab 1. Juli weitgehend auf das Flugzeug verzichten und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Die Deutsche Bank setzt künftig stärker auf Zugreisen in Deutschland“, heißt es in einer internen Mitteilung des größten deutschen Geldhauses, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.